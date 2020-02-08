Британский принц Гарри и его жена, американская актриса Меган Маркл, впервые появились на официальном мероприятии после переезда в Канаду. Они побывали на конференции в Майами, организованной в рамках инвестиционного саммита, где принц выступил с речью о психологическом здоровье.

Как передает РЕН ТВ, во время своего выступления Меган рассказала о своей любви к мужу, после чего взял слово он. Принц Гарри рассказал о том, как занимался терапией в течение семи лет после того, как трагически погибла его мать — принцесса Диана. Он также упомянул то, как детство повлияло на его взрослую жизнь.

Помимо этого, в своей речи принц Гарри коснулся и так называемого Мегзита (так британцы прозвали их с Меган Маркл отказ от королевских привилегий) и сказал, что они с женой решились на трудный шаг, но он не жалеет об этом, потому что хочет защитить свою семью. С его слов, он не хочет, чтобы Меган и их маленький сын Арчи прошли через то, что ему пришлось пройти в детстве.

Как предполагают СМИ, организаторы могли заплатить за выступление Меган и Гарри как минимум 500 тысяч долларов и, скорее всего, покрыли расходы за их перелет на частном самолете. Утверждается, что в зале было много миллиардеров.

Напомним, в январе принц Гарри и Меган Маркл объявили, что перестанут быть «высокопоставленными» членами королевской семьи и носить титул «королевских высочеств». Они отказываются от королевских обязательств и будут жить за свой счет. Решение вступит в силу весной.

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