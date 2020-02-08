Члены Рабочей партии Курдистана (РПК) и отряды «Сил народной самообороны» (СНС), которые признаны Анкарой террористическими группировками, продолжают находиться в регионе проведения ВС Турции операции «Источник мира» в Сирии. С таким утверждением выступило в субботу Министерство национальной обороны Турции.

«Несмотря на достигнутое 22 октября 2019 года соглашение с Российской Федерацией, террористы РПК и СНС продолжают находиться в западных и восточных регионах зоны проведения операции «Источник мира». Они продолжают вести огонь по нашим подразделениям, на что мы отвечаем должным образом», — отмечается в коммюнике, передает ТАСС.

9 октября 2019 года Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции «Источник мира» с целью создания там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. 22 октября президенты России и Турции на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке арабской республики. В соответствии с этим документом российская военная полиция и сирийские пограничники с полудня 23 октября были введены в районы, граничащие с создаваемой Турцией 30-километровой зоной безопасности.

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