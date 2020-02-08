Жители американского штата Калифорния устроили свадебную церемонию, в ходе которой две невесты вышли замуж за одного мужчину, пишет The Sun.

35-летние Ванесса и Джимми знакомы еще со школы. После выпускного они стали встречаться. Ванесса спустя время призналась возлюбленному, что она бисексуальна.

Молодые люди познакомились с девушкой по имени Саммер, которую пригласили жить вместе. Их отношения продолжаются шесть лет.

Весной прошлого года молодой человек сделал обеим девушкам предложение руки и сердца.

Состоялась неофициальная свадебная церемония. На свадьбу пришли друзья троицы и их родственники, но далеко не все.

Так, например, церемонию проигнорировали родители Джимми. А вот родители Саммер на свадьбе были и признались, что, глядя на счастливую дочь, сами решились вступить в полиаморные отношения.

Minval.az