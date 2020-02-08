Канадские юристы подали групповой иск против властей Ирана с требованием выплатить 1,5 миллиарда канадских долларов (1,1 миллиард долларов США) за гибель своих сограждан в самолете «Международных авиалиний Украины», сбитого в Тегеране. Об этом сообщает Reuters.

Имя главного истца не раскрывается, поскольку его семье в Иране может угрожать опасность преследования со стороны иранских властей, поясняют адвокаты. Ответчиками по делу стало государство Иран, духовный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи, а также главные командиры Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

В иске указано, что обстрел самолета ракетами стал «сознательным и умышленным актом терроризма».

Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение утром 8 января при вылете из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек, в том числе 11 граждан Украины. Иран признал, что сбил самолет по ошибке и предложил выплатить семьям погибших по 80 тысяч долларов. Президент Украины Владимир Зеленский отказался от компенсации и заявил, что намерен добиться выплат больших сумм через международный суд.

Minval.az