Президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу заявил о необходимости того, чтобы Европа удерживала контроль над стратегически важной инфраструктурой.

«Свобода действий Европы, оборона и безопасность Европы не может опираться исключительно на военную составляющую», — сказал Макрон, выступая в Париже.

Он указал, что для этого необходимо сделать Европу независимой и в других сферах.

«Чтобы построить завтрашнюю Европу, действующие у нас нормы и правила не могут быть под американским контролем, наша инфраструктура не может находиться под контролем китайского капитала, и наши цифровые сети не могут быть под давлением со стороны России», — отметил президент Франции (цитата по «Интерфаксу»).

Макрон отметил, что Европа должна обеспечивать сама контроль над своими энергетическими структурами. По его словам, необходим «европейский суверенитет» по таким вопросам.

«Нам также нужно укрепить независимость Европы в сфере технологий и ее способность быть на передовых позициях при будущих стратегических прорывах (в сфере науки и техники)», — добавил он.

Европа, по его словам, должна «обеспечивать себе свободный доступ в космос и сама устанавливать стандарты для своих предприятий»,

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