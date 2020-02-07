Самый пожилой 91-летний пациент из провинции Хубэй Китая вылечился от коронавируса, сообщает «Спутник» со ссылкой на агентство Xinhua.

«Меня вылечили, я очень рад. Я благодарен врачам за их труд, за заботу и поддержку», — отметил пациент.

Minval.az