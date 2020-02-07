Самый пожилой 91-летний пациент из провинции Хубэй Китая вылечился от коронавируса, сообщает «Спутник» со ссылкой на агентство Xinhua.
«Меня вылечили, я очень рад. Я благодарен врачам за их труд, за заботу и поддержку», — отметил пациент.
Самый пожилой 91-летний пациент из провинции Хубэй Китая вылечился от коронавируса, сообщает «Спутник» со ссылкой на агентство Xinhua.
«Меня вылечили, я очень рад. Я благодарен врачам за их труд, за заботу и поддержку», — отметил пациент.
Дата: 2020/02/07 22:57
Раздел: Мир
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