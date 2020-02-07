В Австралии метеорологи зафиксировали самые большие ливни за последние почти 20 лет. Об этом сообщает «Корреспондент» со ссылкой на Sky News.

«Мокрая погода, с самыми большими почти за 20 лет ливнями (в Австралии) вызвала новые риски. Чиновники предупреждают о наводнении и оползнях», — говорится в сообщении.

Как прогнозируют метеорологи, в Сиднее в субботу утром может выпасть до 130 мм осадков.

В то же время, по данным спасателей, в штате Новый Южный Уэльс из-за ливней, количество лесных пожаров сократилось с 60 до 42. Местные пожарные надеются, что дождь поможет потушить еще 17 неконтролируемых лесных пожаров в ближайшие дни.

Minval.az