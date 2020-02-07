Военные учения, проводимые без предварительного уведомления других сторон, — один из примеров напряженности, существующей между крупными мировыми державами, заявил в пятницу президент Франции Эмманюэль Макрон.

«Мы наблюдаем сферы, в которых существует напряженность между державами», — сказал он, выступая перед военными в Париже. Президент пояснил, что такие ситуации возникают в море, в воздухе и на суше.

«На суше — это масштабные военные учения, которые проводятся без предварительного уведомления (других стран)», — пояснил Макрон (цитата по «Интерфаксу»).

«В воздухе — это полеты стратегических бомбардировщиков, проверяющих надежность систем ПВО», — добавил он.

Макрон не стал называть страны, которым он адресует эти претензии.

Minval.az