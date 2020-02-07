Турция перебрасывает спецназ к наблюдательным пунктам в Идлибской зоне деэскалации.

Как передает «Анадолу», колонна из 150 грузовиков со спецназом, военной техникой и боеприпасами достигла приграничного с Сирией района Рейханлы южной турецкой провинции Хатай, откуда проследуют в Сирию.

В соответствии с астанинскими соглашениями Турция создала 12 наблюдательных пунктов по внутреннему периметру Идлибской зоны деэскалации. Часть из них оказалась в тылу наступающих сил режима Башара Асада, игнорирующих договоренности по Сирии.

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