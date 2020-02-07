В Индии на территории американского посольства была изнасилована пятилетняя девочка, подозреваемый уже задержан.

Об этом сообщает издание Hindustan Times со ссылкой на представителя местной полиции.

Правоохранители сообщили, что 25-летний водитель надругался над ребёнком в служебном помещении иностранной дипмиссии в Чанакьяпури в Нью-Дели. Когда насильника задержали, он выполнял свои обычные обязанности и был уверен, что жертва никому не расскажет о произошедшем.

Девочка тем не менее сразу же пожаловалась матери, которая отвезла её к врачу. Он подтвердил факт изнасилования.

Члены семей насильника и жертвы знают друг друга, они проживают на территории посольства и работают в качестве обслуживающего персонала.

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