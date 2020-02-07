Туристку из Литвы изнасиловали в снятой на побережье в Бразилии вилле во время ее отдыха с мужем, сообщает Daily Mail.

По информации издания, пара арендовала резиденцию на удаленном пляже Прайя-ду-Соно, куда можно попасть только на лодке или по тропинке в джунглях. В среду вечером, 5 февраля, в их дом забрался преступник и напал на путешественников.

Он изнасиловал туристку и убил ее мужа, привязав его ноги и руки веревками к стулу. Позже его тело с многочисленными ранами обнаружили сотрудники правоохранительных органов и установили, что погибшим был 37-летний Адам Зиндул (Adam Zindul).

Полиции удалось вычислить убийцу и насильника и арестовать его, им оказался 37-летний житель прибрежного города Парати. На данный момент власти не раскрывают подробностей преступления и не комментируют мотивы бразильца.

В октябре 2019 года трое мужчин затолкали 43-летнюю французскую туристку в машину и изнасиловали. Инцидент произошел в городе Кампот, Камбоджа. Девушка возвращалась ночью из ресторана в отель. Около трех часов утра трое местных жителей предложили подвезти ее до гостиницы. Когда она отказалась, ее силой затолкали в машину и изнасиловали.

Minval.az