Заходивший на посадку лайнер со 172 пассажирами чуть не попал под огонь сирийской ПВО, когда она отражала израильскую атаку под Дамаском.

В результате самолет увели на российскую авиабазу «Хмеймим», сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

По словам генерала, после 2 часов ночи в четверг четыре истребителя F-16 ВВС Израиля без захода в воздушное пространство Сирии нанесли внезапные удары восемью ракетами «воздух-земля» по пригородам Дамаска.

В это время на посадку заходил лайнер Airbus-320 из Тегерана.

Как отметил Конашенков, только благодаря оперативным действиям диспетчеров столичной воздушной гавани и эффективной работе автоматизированной системы управления воздушным движением удалось увести аэробус из зоны поражения сирийской ПВО и благополучно посадить его на ближайший запасной аэродром — на базе «Хмеймим».

Генерал подчеркнул, что во всем мире движение пассажирских рейсов осуществляется в известных высотных эшелонах, которые радиолокационные средства Израиля отчетливо видят. Он добавил, что не менее отчетливо израильские РЛС видят воздушную обстановку в районе аэропорта Дамаска.

«Таким образом, проведение израильским генштабом боевых операций в воздухе с использованием для прикрытия или блокирования ответных действий сирийских сил ПВО гражданских самолетов с пассажирами, становится характерной чертой израильских ВВС», — отметил Конашенков.

Minval.az