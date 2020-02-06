Глава Минфина Шотландии Дерек Маккей подал в отставку после того, как СМИ опубликовали его переписку в соцсетях с 16-летним школьником.

По данным издания The Scottish Sun, 42-летний глава ведомства писал игроку в регби на протяжении полугода, в общей сложности мужчина отправил 16-летнему спортстмену 270 сообщений.

В переписке политик приглашал школьника на матч регби, на ужин, а также называл мальчика «по-настоящему милым».

Министр добавился к школьнику в друзья в Facebook и Инстаграм. В ходе переписки министр узнал, что подростку 16 лет, однако продолжил общение с ним и приглашал на парламентское мероприятие в качестве гостя.

В ходе переписки министр интересовался, является ли юноша сторонником независимости Шотландии.

В ходе переписки мужчина спросил у школьника: «Ты не возражаешь против нашей переписки?» На что 16-летний регбист ответил: «Совсем нет».

После публикации в СМИ глава Минфина Шотландии принес извинения 16-летнему парню и его семье: «Я вел себя глупо и мне очень жаль».

Премьер-министр Шотландии Никола Стерджес приняла отставку Маккея и заявила, что его поведение «не соответствует требуемым стандартам».

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