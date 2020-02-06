Спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что порвала текст обращения к нации президента Дональда Трампа, потому что он в заявлении «уничтожил правду», сообщает CNN.

Отмечается, что об этом она сказала во время закрытого заседания демократов.

Во время встречи с однопартийцами спикер выступила с речью, в которой заявила о том, что речь Трампа была «позором», потому что содержала много лжи.

«Он уничтожил правду, поэтому я порвала его речь», – заявила Пелоси.

Напомним, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси демонстративно разорвала бумагу с речью президента Дональда Трампа после его выступления в Конгрессе с ежегодным обращением «О положении страны».

Как только президент США закончил свое выступление, Пелоси, которая находилась за спиной у Трампа, у всех на глазах порвала копию текста речи, которую президент отдал ей в самом начале, не пожав протянутой руки.

Пелоси также заявила, что этот поступок еще был «вежливым, учитывая имеющиеся альтернативы».



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