Специальная комиссия Министерства обороны Великобритании в 1950-2009 годах расследовала несколько дел касательно появления НЛО.

В настоящий момент работа департамента завершена и засекреченные ранее бумаги будут представлены широкой публике, сообщают СМИ.

Так, некоторые доклады уже опубликованы в Сети на сайте Национального архива Великобритании. Уже скоро все отчеты можно будет найти на отдельном ресурсе gov.uk.

Внимание общества к НЛО повысилось в 1950-х годах, когда Минобороны создало рабочую группу по изучению случаев появления кораблей инопланетян в небе. Тогда даже премьер-министр Уинстон Черчилль не остался в стороне.

Согласно выводам экспертов, НЛО – это мистификация либо неправильно идентифицированный объект. Последние свидетельства очевидцев 2009 года говорят о «серебряном дискообразном свете», «большом ярком серебристо-белом шаре» и двадцати мигающих красных огнях в небе.

Minval.az