Значительная часть ресторанов Пекина приостановила работу из-за вспышки нового типа коронавируса.

Об этом сообщает в среду газета Global Times со ссылкой на данные управления города по рыночному регулированию.

Так, в китайской столице остаются открытыми около 11,5 тыс. ресторанов, что равно примерно 13% от их общего числа.

«Интерфакс» отмечает, что многие компании приостановили работу на территории Китая из-за вспышки коронавируса. Так, свои офисы в Китае закрыла Google, Toyota и General Motors продлили новогодние каникулы для работников до 9 февраля. Половину своих кофеен в Китае временно закрыла компания Starbucks.

Minval.az