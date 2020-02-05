В индийском штате Раджастан десятилетнюю девочку закопали заживо после изнасилования и избиения камнями, сообщает The Times of India.

По словам пострадавшей, она ушла из дома около 21:30, чтобы купить шоколад в соседнем магазине. По дороге на нее напали несколько молодых людей. Они заманили ребенка в заброшенный дом и изнасиловали. Девочку били камнями по голове, а потом пытались закопать, пока она была без сознания.

Пострадавшую обнаружили около 22:30 без сознания, из ее головы шла кровь. Полиция сообщает, что одного из нападавших, 21-летнего безработного, уже арестовали. В настоящий момент ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии.

Minval.az