50 человек оказались под завалами снега в результате схода лавины в провинции Ван на востоке Турции, спасательные работы продолжаются, сообщил председатель местного муниципалитета Меки Арас агентству Анадолу.

Ранее в СМИ вышла информация о том, что по меньшей мере, пять пассажиров микроавтобуса погибли и еще семь пострадали, попав под лавину в провинции Ван на юго-востоке Турции.

«Семь человек были спасены в процессе поисков. К сожалению, пять других были обнаружены мертвыми под снегом», — сообщил губернатор провинции.

Как передает агентство, лавина сошла на ехавший по шоссе микроавтобус в районе Бахчесарай.

Информация о состоянии пострадавших не приводится. Губернатор отметил, что поисково-спасательная операция на месте происшествия продолжается, так как есть вероятность, что как минимум два человека все еще могут находиться под завалом.

Minval.az