Президент Турции Тайип Эрдоган выступил в среду с требованием к правительству Сирии до конца февраля вывести своих военных за пределы турецких наблюдательных постов в сирийском Идлибе.

«Нападение на наших военных начинает новую эпоху в Сирии. Мы не можем допустить, чтобы подобное продолжалось. Вчера вечером в ходе разговора с [президентом России Владимиром] Путиным я сказал ему, что режим [президента Сирии Башара Асада] должен выйти за границы сочинского меморандума, за пределы турецких наблюдательных постов, — заявил турецкий лидер во время выступления в парламенте. — Если режим в течение февраля не отведет своих военных за пределы наших наблюдательных пунктов, то Турция будет вынуждена сделать это сама».

Эрдоган также отметил, что турецкие ВС «имеют право на самооборону в сирийском Идлибе».

Minval.az