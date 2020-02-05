Администрация США работает над тем, чтобы прекратить участие страны в войнах на Ближнем Востоке.

Как передает ТАСС, об этом говорится в ежегодном послании «О положении страны», с которым президент Дональд Трамп обратится в ближайший час к Конгрессу США. Выдержи из этого документа распространила пресс-служба Белого дома.

«Мы будем защищать жизни американцев, мы работаем над тем, чтобы прекратить войны США на Ближнем Востоке», — говорится в выступлении.

Вместе с тем, как следует из речи Трампа, его администрация «также решительно защищает национальную безопасность». «Чтобы защитить американскую свободу, мы инвестировали рекордные $2,2 трлн в вооруженные силы Соединенных Штатов», — отмечается в тексте выступления. «Мы создали новый вид вооруженных сил — Космические силы», — подчеркивает глава Белого дома.

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