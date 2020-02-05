Президент США Дональд Трамп во время ежегодного обращения к Конгрессу 4 февраля пообещал сокрушить тиранию Николаса Мадуро в Венесуэле.

«Соединенные Штаты возглавляют дипломатическую коалицию из 59 стран против социалистического диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро. Мадуро − незаконный правитель, тиран, который жестоко обращается со своим народом. Но власть тирании Мадуро будет сокрушена и сломлена», − подчеркнул американский лидер, передает портал «Корреспондент».

Трамп подчеркнул, что США поддерживают надежды кубинцев, никарагуанцев и венесуэльцев на восстановление демократии.

После этого он обратился к присутствующему в зале лидеру оппозиции Венесуэлы Хуану Гуаидо и указал, что именно его США считают истинным и законным президентом страны.

Напомним, в конце января 2019 года в Венесуэле начались массовые протесты против Мадуро. На фоне беспорядков лидер оппозиционного парламента Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны.

В качестве легитимного главы государства Гуайдо признали США, участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза.

В поддержку Мадуро высказались Россия, Беларусь, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.

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