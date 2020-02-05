Житель Шотландии попытался покончить жизнь самоубийством и попал в больницу, где у него обнаружили рак печени на начальных стадиях.

Как сообщает Daily Mirror, ранняя диагностика заболевания спасла ему жизнь.

38-летний житель Шотландии Роберт Аллен (Robert Allen) все время чувствовал себя усталым и не мог найти в себе силы воспитывать четырехлетнего сына. Он страдал из-за психического расстройства и боялся, что не справляется с ролью отца. «У меня не было сил играть с сыном, я постоянно откладывал игры на потом, поэтому в моей голове возникала мысль, что я плохой отец», — рассказал Аллен.

Из-за этого 20 января 2019 года мужчина попытался покончить с собой, однако жена, 35-летняя Лесли (Lesley), успела вовремя спасти его.

На следующий день Лесли отвезла Аллена в больницу, где у него взяли анализ крови. Врачи заметили у мужчины нарушения в работе печени, а несколько месяцев спустя, в апреле, обнаружили опухоль размером около шести сантиметров и поставили диагноз — рак печени. В больнице объяснили, что именно он был причиной постоянной усталости и апатии пациента.

8 апреля 2019 года врачи провели Аллену успешную операцию по удалению опухоли. «Мое психическое расстройство было намного опаснее, чем рак. Я считаю, что рак — лучшее, что со мной случилось, ведь именно он заставил меня полностью изменить жизнь. Теперь я посвящаю себя семье», — рассказал Аллен. Он считает, что попытка покончить с собой спасла его и дала шанс начать новую жизнь.

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