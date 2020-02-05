Иран начал разрабатывать космические капсулы для космонавтов, сообщил министр информационных и коммуникационных технологий страны Мохаммад Джавад Азари Джахроми.

«Сегодня мы готовы объявить об этом. Сегодня мы поручили исследовательскому центру министерства наук сделать в течение трех лет для нас пять космических капсул для того, чтобы доставить человека на 190-километровую орбиту», — сказал министр, видео выступления которого с тематического форума опубликовано агентством ISNA.

Ранее министр Джахроми говорил, что Иран намерен отправить своего астронавта в космос, однако Тегерану потребуется помощь других стран. В свою очередь глава Иранского космического агентства Мортеза Барари сообщал, что планирует начать переговоры с российской стороной по вопросу об отправке своего космонавта на Международную космическую станцию.

Minval.az