Решение США возобновить использование противопехотных мин подрывает международный миропорядок, основанный на правилах.
Как передает ТАСС, об этом говорится в распространенном во вторник заявлении внешнеполитической службы ЕС.
«Разрешение вновь применять противопехотные мины не только вступает в противоречие с международными усилиями во всем мире по разминированию, помощи жертвам противопехотных мин и уничтожению их запасов, но и подрывает международный миропорядок, основанный на правилах», — отмечается в заявлении.