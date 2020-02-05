Решение США возобновить использование противопехотных мин подрывает международный миропорядок, основанный на правилах.

Как передает ТАСС, об этом говорится в распространенном во вторник заявлении внешнеполитической службы ЕС.

«Разрешение вновь применять противопехотные мины не только вступает в противоречие с международными усилиями во всем мире по разминированию, помощи жертвам противопехотных мин и уничтожению их запасов, но и подрывает международный миропорядок, основанный на правилах», — отмечается в заявлении.

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