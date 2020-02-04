Четверо офицеров Центра специального назначения ФСБ России, которые погибли в Сирии, приехали в страну для обеспечения безопасности во время встречи высших руководителей Сирии и Турции. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на источники.

Офицеры были снайперами и находились в Сирии в так называемой «легендированной командировке», то есть, не под своими настоящими именами. Для них это была вторая поездка в Сирию: в начале года они уже участвовали в обеспечении безопасности визита в Дамаск Владимира Путина.

По информации «Новой газеты», офицеры погибли не в бою под Алеппо, как сообщалось ранее, а в окрестностях Латакии, которую контролируют проправительственные войска. Возвращаясь с рекогносцировки местности, они попали в засаду боевиков и подорвались на фугасе. Их добили выстрелами в сердце и в висок.

Один из источников издания заявил, что россиян предали «с целью эскалации войны». Издание пишет, что приказ на ликвидацию офицеров ФСБ могла отдать «партия войны» в окружении Башара Асада.

«Если информация о засаде, в которую попали офицеры ФСБ, соответствует действительности, возникает предположение: убийство было целенаправленным —кому-то необходимо было сорвать турецко-сирийские переговоры. И, судя по последним новостям из Сирии, провокация удалась. Ночью 3 февраля сирийская армия открыла артиллерийский огонь по подразделениям турецких войск в идлибской зоне. Вероятно, что приказ на открытие огня и на ликвидацию офицеров ЦСН ФСБ был отдан из одного центра — «партии войны» в окружении Башара Асада.…», — говорится в информации издания.

По информации СМИ и телеграм-каналов, 1 февраля в Сирии погибли четверо спецназовцев ФСБ России: капитан Дмитрий Минов, майор Булат Ахматьянов, лейтенант Всеволод Трофимов и майор Руслан Гимадиев (официально подтверждена только гибель Трофимова).

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