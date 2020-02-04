Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник заявил, что Анкара сохранит наблюдательные посты в сирийской провинции Идлиб.

«Наблюдательные пункты Вооруженных сил Турции в Идлибе играют ключевую роль и продолжат функционировать. Проводятся работы по их укреплению», — приводит агентство «Анадолу» слова президента, сказанные журналистам в полете на пути из Киева.

Ранее турецкие власти сообщили, что накануне под артиллерийский обстрел сирийских правительственных сил в Идлибе попали турецкие военные. Затем турецкая авиация нанесла ответные удары по целям в Сирии.

Президент Эрдоган тогда заявлял, что число погибших при артиллерийском обстреле турецких военных в Идлибе составило восемь человек — пять военных и три мирных жителя.

Minval.az