Турция не намерена обострять отношения с Россией из-за ситуации в сирийском Идлибе, заявил президент Тайип Эрдоган.

«Нам не нужно вступать в конфликт или серьезное противоречие с Россией на данном этапе. У нас с ней есть стратегические проекты, такие как «Турецкий поток» и АЭС «Аккую». Нет речи о том, что мы откажемся от системы ПВО С-400. Тот, кто встанет с гневом, сядет с ущербом для себя», — цитирует Эрдогана РИА Новости со ссылкой на Sabah.

При этом инцидент с обстрелом турецких военных в Идлибе президент назвал «явным нарушением» соглашения с Россией по зоне деэскалации. По его словам, Анкара заранее уведомила российскую сторону о перемещении своих военных.

Эрдоган отметил, что может позвонить сегодня своему российскому коллеге Владимиру Путину. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков также не исключил возможности телефонных переговоров двух президентов.

Помимо этого, турецкий лидер подчеркнул, что военные не будут покидать наблюдательные пункты в Идлибе и укрепят их.

«Мы не позволим возникнуть новой войне и новой волне беженцев, и уведомили об этом российскую сторону», — заключил он.

Накануне Эрдоган заявил, что в Идлибе в результате воздушного удара сирийской армии погибли пять турецких военных и трое гражданских. После этого министр обороны Хулуси Акар сообщил, что при ответном ударе удалось «нейтрализовать» 76 сирийских солдат.

Россия, Иран и Турция в мае 2017 года в Астане (ныне — Нур-Султан) договорились о создании четырех зон деэскалации в Сирии.

Три из них в 2018 году перешли под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, пока не занята правительственными войсками, большая ее часть захвачена террористами из «Джебхат ан-Нусры».

В сентябре 2018 года Россия и Турция в Сочи договорились о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них — союз протурецких группировок «Национальный фронт освобождения» и «Джебхат ан-Нусра», всего около 30 тысяч боевиков.

Minval.az