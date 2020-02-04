Евросоюз не принимает предложение США в рамках инициативы по ближневосточному урегулированию признать оккупированные Израилем палестинские территории на Западном берегу реки Иордан. Согласно сообщению ТАСС, об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

«Мы особенно озабочены заявлениями США о возможности аннексии Иорданской долины и других территории на Западном берегу. В соответствии с международными нормами и резолюциями СБ ООН, ЕС не признает суверенитет Израиля над территориями, оккупированными после 1967 года», — говорится в заявлении.

При этом Ж.Боррель начал свое заявление с утверждения, что ЕС «полностью привержен трансатлантическому партнерству и любым попыткам найти мирное решение палестино-израильскому конфликту». Он подчеркнул, что ЕС продолжит поддерживать в этом вопросе «принцип создания двух государств… в границах 1967 года, с возможными изменениями, если они будут признаны обеими сторонами». Он подчеркнул, что ЕС будет «поддерживать любые мирные инициативы, идущие в этом направлении».

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