Российская сторона заявила, что не в силах полностью контролировать режим Башара аль-Асада в провинции Идлиб. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу назвал такие заявления России неправдивыми, передает Anadolu.

Отмечается, что глава турецкой дипломатии прокомментировал ситуацию на северо-западе Сирии на встрече с главами ряда иностранных дипломатический миссий в Анкаре.

По словам Чавушоглу, Анкара и Москва прилагают усилия к прекращению агрессивных действий сторонников Асада в Идлибской зоне деэскалации.

«Астанинский и Сочинский процессы пока еще сошли на нет, однако серьезно подорваны», — говорится в сообщении.

При этом Чавушоглу подчеркнул, что Анкара не намерена игнорировать обстрелы своих наблюдателей в Идлибе.

«Вооруженные силы Турции нанесли ответный удар в ответ на артиллерийский обстрел и так будет впредь», — резюмировал он

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