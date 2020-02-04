Иран готовится подать жалобу в международные суды в связи с убийством главы спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.

Как сообщает тегеранское бюро АПА, об этом заявил представитель судебной власти Ирана Гуламгусейн Исмаили.

Он сказал, что в настоящее время судебная система и Министерство иностранных дел Ирана совместно готовят документ для подачи жалобы.

«Прокуратурой Тегерана готовятся соответствующие документы. Ирак также будет отдельно подавать жалобу», — отметил Г. Исмаили.

Отметим, 3 января военными силами США была проведена спецоперация, в ходе которой погибли 10 человек, в том числе глава сил «Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель руководителя коалиции Сил народной мобилизации Абу Махди аль-Мухандис, Гусейн Пур Джафари.

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