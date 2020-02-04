В Бельгии зафиксирован первый в стране случай заражения коронавирусом, он диагностирован у репатрианта из Китая, который находится в карантине в военном госпитале.

Как передает ТАСС, об этом сообщило во вторник министерство здравоохранения Бельгии.

«Девять человек, прибывшие в воскресенье из Китая, прошли детальное обследование в военном госпитале Недер-Овер-Хембек. Тесты выявили заражение коронавирусом у одного из них», — говорится в сообщении информационного центра Министерства здравоохранения Бельгии.

В свою очередь министр здравоохранения Бельгии Мэгги де Блок написала в Twitter, что человек, у которого обнаружен коронавирус, «чувствует себя хорошо и не демонстрирует внешних симптомов заболевания».

Бельгия стала 25-й страной, где был зафиксирован случай заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом.

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