Международная группа ученых изобрела роботизированную мягкую руку, которая потеет в ответ на избыток тепла. Это позволит повысить эффективность роботов в тяжелых условиях, а также повысить долговечность роботов.

Материалы исследования были представлены в Science Robotics.

Как отмечают исследователи, роботы поддерживают стабильную температуру тела, выделяя пот через крошечные поры.

Изобретение выглядит как кисть человека. Напечатали манипулятор на 3D-принтере, материал – гидрогель. Температуру рука может регулировать самостоятельно – благодаря гидрогелю она способна охлаждаться в три раза эффективнее человеческого тела.

В настоящее время существует лишь пробный образец, но в будущем эту технологию применят к роботам, которые смогут работать долгое время без риска перегрева.

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