Порнозвезду Джесси Джейн (Jesse Jane) арестовали по подозрению в избиении ее бойфренда. Как сообщает New York Post, оба участника конфликта предположительно были в состоянии алкогольного опьянения.

В материале уточняется, что актрису обвиняют в домашнем насилии. Предполагается, что во время ссоры она избила своего бойфренда по лицу, а также покусала его руку.

Как рассказали полицейские, конфликт между порнозвездой и ее возлюбленным начался с того, что она выбросила его лекарства, приняв их по ошибке за стероиды. Когда мужчина узнал об этом и высказал свое недовольство произошедшим, актриса напала на него.

Сама Джейн заявила, что во время ссоры ее бойфренд схватил ее за шею и бросил в стену. Однако полицейские не обнаружили на ее теле каких-либо повреждений.

Minval.az