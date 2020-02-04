Доля летальных исходов в общем числе заразившихся пневмонией, вызванной новым коронавирусом, в Китае составляет 2,1%, что значительно ниже, чем при заболевании атипичной пневмонией (ТОРС). Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

«Несмотря на то, что количество новых случаев заражения коронавирусом увеличивается, смертность в Китае очень низкая — всего 2,1% [от общего числа заболевших], что значительно ниже показателей смертности от таких заболеваний, как лихорадка Эбола, тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС, или SARS, известный также как атипичная пневмония) и ближневосточный респираторный синдром (MERS)», — приводит во вторник ее слова сайт МИД КНР.

«В настоящее время количество выздоровевших постоянно растет. Мы полностью уверены в своей способности победить в этой борьбе с эпидемией», — добавила Хуа Чуньин.

Дипломат также указала на то, что «усилия Китая в борьбе со вспышкой заболевания получили признание Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и международного сообщества».

Minval.az