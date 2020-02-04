Первый случай смерти от нового типа коронавируса выявлен в Гонконге. Об этом сообщает газета South China Morning Post, со ссылкой на источники.

По данным источников газеты, 39-летний мужчина, который проходил лечение в больнице принцессы Маргарет, скончался от внезапной сердечной недостаточности утром 4 февраля.

Отмечается, что погибший ездил 21 января на скоростном поезде в Ухань и спустя два дня вернулся в Гонконг. Симптомы у него начали возникать 31 января, он сразу обратился за медицинской помощью. Позже коронавирус был поставлен его матери, которая в Ухань не ездила.

Согласно последней информации, в Гонконге зарегистрировано 15 случаев заражения коронавирусом.

Minval.az