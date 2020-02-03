Власти Мальдивских островов приняли решение запретить въезд в страну иностранным гражданам, прибывшим из Китая, из-за распространения коронавируса, сообщает «Интерфакс».

«Министр туризма Али Вахид и министр здравоохранения Абдулла Амин сообщили, что после длительного обсуждения вопроса о распространении коронавируса по всему миру, Мальдивские острова приняли дополнительные меры пограничного контроля. С 3 февраля 2020 года Мальдивы ограничивают въезд всех иностранных граждан, которые прибыли из Китая. Меры носят временный характер и направлены на защиту здоровья и безопасность граждан республики», — говорится в сообщении.

Minval.az