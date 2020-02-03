Террористическая организация «ИГИЛ» взяла на себя ответственность за атаку на юге Лондона. Об этом сообщает Reuters.
Напомним, 2 февраля, в Лондоне неизвестный вооруженный ножом совершил нападение на людей.
Террористическая организация «ИГИЛ» взяла на себя ответственность за атаку на юге Лондона. Об этом сообщает Reuters.
Напомним, 2 февраля, в Лондоне неизвестный вооруженный ножом совершил нападение на людей.
Дата: 2020/02/03 20:13
Раздел: Мир
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