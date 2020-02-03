Министерство иностранных дел Китая обвиняет власти США в намеренном создании паники из-за коронавируса.

Пресс-секретарь ведомства Хуа Чуньин считает, что американцы вместо предложения помощи, сеют в мире страх — власти США первыми в мире объявили о вывозе из Китая своих граждан и сотрудников посольства, а также первыми ввели запрет на въезд всем, кто побывал в КНР в последнее время. Их примеру последовали и другие страны.

«Все, что они сделали, могло только создать и распространить страх, что является плохим примером», — приводит слова представителя МИД Рейтерс.

Китайцы напомнили о рекомендации Всемирной организации здравоохранения не вводить чрезмерные ограничения. Коронавирус по данным на 3 февраля распространился в 23 страны, не считая КНР. Подтвержден 151 случай заражения.

«Соединенные Штаты, обладающие мощными возможностями и средствами для предотвращения эпидемий, стали лидерами по введению чрезмерных ограничений вопреки рекомендациям ВОЗ»,- сообщила Хуа Чуньин.

Minval.az