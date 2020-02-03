В Иране осудили группу активистов, потребовавших отставки верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи, сообщает новостное агентство HRANA.

Революционный суд города Мешхед приговорил восьмерых активистов в общей сложности к 72 годам лишения свободы.

Суд обвинил активистов в оскорблении идей Исламской революции и руководства страны, дезинформированни общественности, сотрудничестве с зарубежными СМИ.

В августе 2019 года иранские активисты направили совместное письмо в адрес верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, призвав его подать в отставку.

Minval.az