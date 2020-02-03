4 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, будет дуть порывистый юго-западный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 3-5, днем 10-15 градуса тепла, в Баку ночью 3-8, днем 13-15 градуса тепла.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, в некоторых северных и западных районах возможны осадки, снег, будет дуть западный ветер. Температура воздуха ночью составит 0-5, днем 12-17 градусов тепла, в горах ночью 3-5 мороза, днем 5-10 градусов тепла.

Minval.az