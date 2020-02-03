В больнице китайского города Харбин, провинция Хэйлунцзян, зараженная коронавирусом женщина родила здоровую дочь, сообщает местный новостной портал ECNS.

Пациентка, имя которой не уточняется, находилась на 38-й неделе беременности. 30 января врачи решили провести кесарево сечение, поскольку состояние женщины ухудшалось. Вес новорожденной составлял 3,05 килограмма. Врачи оценили здоровье младенца на десять из десяти баллов по шкале Апгар.

Медики, принимавшие участие в родах, проходят проверку на коронавирус. У новорожденной девочки дважды взяли анализ на смертельно опасный вирус 2019-nCoV — 31 января и 2 февраля. В обоих случая результат был отрицательным. Мать и дочь находятся под наблюдением докторов в изолированных палатах. По данным врачей, женщина идет на поправку.

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