В США сегодня официально стартует президентская кампания. Айова, по традиции, — первый штат, где пройдут так называемые кокусы — предварительные партийные голосования, где окончательно утвердят кандидатов, а также определят фаворитов и аутсайдеров.

На этот раз республиканцев представляют трое политиков, в том числе действующий глава Белого Дома Дональд Трамп. Демократов — 11.

Далее претендентов ждет всеобщее партийное собрание, турне по штатам и теледебаты. Пока же официально у них есть только планы и обещания, например, об импичменте. Теперь им угрожают сторонники Трампа его ключевому противнику демократу Джо Байдену. Сам лидер нанес удар по другому сопернику, Майклу Блумбергу, упрекнув того в нечистоплотной конкуренции.

«Знаете, теперь он хочет подставку, чтобы стоять на ней во время дебатов. Вы можете быть коротышкой, в этом нет ничего плохого. Но почему ему нужно предоставлять тумбу? Думаю, это нечестно. Может быть, тогда и всем остальным выдать по тумбе?» — заявил Дональд Трамп.

В ответ представители Блумберга назвали Трампа лжецом, который врет обо всем, начиная от автозагара и заканчивая фальшивыми волосами. Эта словесная баталия — только начало в избирательной кампании. И она, по мнению журналистов, будет увлекательной. Победитель и новый хозяин Овального кабинета определится в ноябре, на основных выборах.

Minval.az