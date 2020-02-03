Обнародована запись переговоров диспетчерской аэропорта Тегерана и второго пилота самолета иранской компании «Асеман Эйрлайнз». Человек за штурвалом иранского лайнера видел и пуск ракеты, и взрыв. Но, главное, о чем становится известно из записи — иранские авиаслужбы не просто скрывали истинную причину авиакатастрофы самолета «МАУ».

Эта запись доказывает – иранцы видели ракету с момента пуска и до того, как она попала в украинский самолет, пишет ТСН.

Борт «Международных Авиалиний Украины» взлетел в 6:20 8 января. В то же время садился иранский борт компании «Асеман Эйрлайнз». Рейс Шираз-Тегеран, номер 3768. Примерно за три минуты пилот-иранец увидел ракету.

Приводим полную расшифровку разговора:

«Air Ukraine International (Tower-Pilot3768)

Хронометраж записи 05:12

Диспетчер: — Доброе утро, «Украинские Международные Авиалинии» 752 (не четко), определено, ваша высота вылета 260, двигайтесь на 6000 футов, повернуть направо.

Диспетчер: — После 6000 футов направление на Парок.

Пилот EP3768: — Заходим на посадку с севера, 3768.

Диспетчер: — Доброе утро, 3768.

Диспетчер: — «Асеман» 3768 (не четко), определить 3343 слева, уровень 110.

Пилот EP3768: — Борт 3768, на связи.

Пилот EP3768: — Заходим на посадку с севера, 3768.

Пилот EP3768: — Нет, сэр?

Пилот EP3768: — Зона 320, для пролета активная?

Диспетчер: — GPS (неразборчиво).

Пилот EP3768: — По маршруту вспышки, как от ракеты. Что-то такое там должно быть?

Диспетчер: — Зона 320? На расстоянии скольких миль? Где?

Пилот EP3768: — Точно не могу сказать. Но, я думаю, это у (аэродрома) Пайам, (город) Карадж.

Диспетчер: — Сколько миль? Где?

Пилот EP3768: — Я сейчас вижу свет, как она летит оттуда.

Диспетчер: — Ничего об этом нас не информировали.

Диспетчер: — Как выглядит? На что похож этот свет?

Пилот EP3768: — Это точно свет от ракеты.

Диспетчер: — Она же не в сторону города (Тегеран) летит, нет?

Пилот EP3768: — Возможно… А, нет, нет, со стороны города взлетела.

Диспетчер: — Нам ничего не сообщили, но продолжайте наблюдать.

Пилот EP3768: — Хорошо. Становлюсь на курс посадки.

Диспетчер: — «Украинские Международные Авиалинии» 752, прием.

Диспетчер: — «Украинские Международные Авиалинии» 752, прием!

Диспетчер: — «Украинские Международные Авиалинии» 752, как слышно?!

(запрос повторяется несколько раз с 02:27 до 04:25, без ответа)

Диспетчер: — «Асеман» 3768, 9000 (не четко), курс на посадку.

Диспетчер: — «Асеман» 3768, все, больше вы ничего там вверху не видите?

Пилот EP3768: — Господин инженер, мы видели взрыв, вспышка от взрыва, не понимаем, что это.

Диспетчер: — Мы точно не знаем…

Пилот EP3768: — На нашем курсе все нормально?

Диспетчер: — Да, я не думаю, что для вас будут какие-то проблемы.

Пилот EP3768: — Дай Боже!»

Утром 8 января в столице Ирана Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ, который выполнял рейс «Тегеран-Киев». На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, никто не выжил. Весь экипаж, а также два пассажира были гражданами Украины. Известно, что на рейс зарегистрировались 169 пассажиров, впрочем, двое людей так и не сели на борт самолета. На следующий день в Иран отправился борт авиации ВСУ с 45 специалистами разных отраслей, которые были привлечены к выяснению обстоятельств катастрофы самолета авиакомпании МАУ. На время установления обстоятельств авикатастрофы все украинские авиакомпании временно прекращают полеты в воздушном пространстве Ирана и Ирака.

Изначально иранцы заявили о том, что причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность самолета. Однако уже вечером 9 января сразу несколько ведущих американских изданий и телеканалов сообщили о том, что Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» был ошибочно сбит Ираном сразу после взлета из аэропорта Тегерана.

Утром 11 января Иран официально заявил, что ракета «земля-воздух» сбила самолет МАУ рейсом «Тегеран-Киев». В официальном заявлении говорится о том, что трагедия произошла из-за «человеческого фактора». Самолет ошибочно приняли за вражеский объект после того как он повернул в сторону военного центра Корпуса стражей Исламской революции.

Minval.az