Генеральный директор Amazon Джефф Безос обвинил в утечке интимной переписки с возлюбленной Лорен Санчес ее брата Майкла Санчеса. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Fox business.

В свою очередь, Санчес подал в суд на Безоса за клевету.

В иске утверждается, что Безос ложно обвинил Санчеса в том, что он является источником утечек интимных сообщений и фотографий, которые попали в руки таблоида National Enquirer. По словам мужчины, в результате заявлений Безоса на его дом совершило налет ФБР.

Отмечается, что иск был подан после того, как The Wall Street Journal сообщила, что у прокуроров есть доказательства того, что тексты были отправлены с телефона Лорен Санчес на телефон ее брата. Газета также сообщила, что мужчина получил от Enquirer $200 тыс. в обмен на переписку.

Лорен Санчес также обвинила своего брата в утечке информации.

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