Саудовская авиакомпания Saudi Airlines приостанавливает полеты из аэропортов королевства в китайский город Гуанчжоу в связи с распространением коронавируса в КНР, сообщает РИА Новости со ссылкой на саудовский телеканал Al-Ekhbariya.

«Saudi Airlines приостанавливает рейсы из Эр-Рияда и Джидды в китайский Гуанчжоу», — говорится в сообщении.

Кроме того, телеканал сообщает, что десять саудовских студентов были эвакуированы из китайского Уханя, ставшего эпицентром вспышки коронавируса, и доставлены в Эр-Рияд.

Minval.az