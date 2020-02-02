Эскадренный миноносец Takanami японских военно-морских сил с 200 членами экипажа в воскресенье покинул порт Йокосука и отправился в Оманский залив для обеспечения безопасности танкеров, которые доставляют нефть в Японию, сообщает «Интерфакс».

Миноносец пополнит группировку из двух патрульных самолетов P-3C, которые уже выполняют задачу в регионе по охране танкеров.

Через Оманский залив проходит доставка около 90% импортируемой Японией нефти.

Правительство Японии заявило, что оно готово санкционировать применение силы для защиты судов, находящихся в опасности, что, по оценкам наблюдателей, противоречит конституции страны, запрещающей использование военной силы для урегулирования международных споров.

Minval.az