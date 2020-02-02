В Италии снова аттракцион невиданной щедрости. На этот раз к акции «купи дом всего за 1 евро» присоединился город на материковой части страны: Таранто находится на юге «сапога», практически под его «пяткой», и имеет прямой выход к морю. Население — около 200 000 человек (по данным на 2014 год), что не так уж и мало по сравнению с предыдущими случаями, когда местных жителей едва ли насчитывалось три тысячи. Впрочем, как всегда, в такой истории есть несколько важных «но», пишет интернет-сайт onliner.by.

По традиции предлагаемые к распродаже дома далеки от идеального состояния. То есть новому собственнику надо будет капитально отремонтировать жилье (на это, по прикидкам, может уйти 300 000 евро и даже больше) и обязательно проживать в нем хотя бы периодически, как на даче. Плюс власти города накладывают ограничения на перепродажу такой недвижимости — так что «перекупам» ловить нечего.

Любопытно, что основная часть города хоть и находится на материке, но его центр — место, где и предлагаются дома к продаже, — вынесен за пределы «сапога» и сосредоточен на собственном острове, соединенном с материком двумя мостами с двух сторон. Здесь даже есть достопримечательности — Арагонский замок, Ратуша и кафедральный собор Сан-Катальдо.

— Мы стремимся принимать меры, которые приведут к оживлению и развитию старого города, — цитирует Independent слова советника по вопросам жилищной политики. — Это ядро, из которого Таранто должен начать все заново. Мы больше не хотим, чтобы город ассоциировался только с заводом, а хотим иметь альтернативное развитие.

А вот и самое время для очередного «но»: Таранто — это не совсем райское местечко, где о берег плещутся ласковые волны, а солнышко греет круглый год. И опустел он не просто так: коренные жители уехали подальше, чтобы не дышать выбросами местного металлургического завода «Илва».

Первоначально город выставит на продажу три здания на 15 отдельных квартир по символической цене 1 евро. Если дело пойдет, у мэрии есть в запасе еще 1300 нуждающихся в хозяевах объектов. По словам местных чиновников, заинтересованность в покупке уже высказали жители Нью-Йорка, Милана и Рима.

Minval.az