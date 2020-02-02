Протестная акция проходит у посольства США в пригороде столицы Ливана Бейрута, шестеро демонстрантов пострадали из-за применения слезоточивого газа силовиками, передает РИА Новости со ссылкой на ливанский телеканал al-Jadeed.

По данным телеканала, протестующие собрались у посольства США в пригороде Бейрута Аукар в знак недовольства «сделкой века» по урегулированию палестино-израильского конфликта, и пытаются снять колючую проволоку с забора дипмиссии.

«Шестеро протестующих пострадали из-за слезоточивого газа, применяемого силами безопасности против протестующих… некоторые из них пытались перелезть через забор посольства», — передает телеканал.

По его данным, демонстранты забрасывают дипмиссию камнями.

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