Госсекретарь США призвал мировое сообщество оказать максимальную поддержку тюркам-уйгурам и казахам, желающим покинуть Китай.

На совместной пресс-конференции по итогам переговоров с казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди, Майк Помпео привлек внимание к принудительному помещению более миллиона этнических уйгуров и казахов в так называемые центры идеологической переподготовки в Китае.

«Призываю все страны поддержать усилия по прекращению давления в Китае. Необходимо обеспечить безопасность всем, кто желает покинуть пределы КНР и ищет убежища», — сказал Помпео (цитата по «Анадолу»).

Госсекретарь далее затронул тему отношений Вашингтона с Нур-Султаном.

По его словам, США были и остаются деятельным другом Казахстана.

Глава американской дипломатии отметил, что с момента обретения независимости Казахстаном США тесно сотрудничает с республикой в вопросах нераспространения ядерного оружия и ядерной безопасности.

Госсекретарь также напомнил, что в 2018 году президент США Дональд Трамп встречался в Белом доме с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

«Наши сегодняшние переговоры еще раз подтверждают отличное будущее отношений между нашими странами. Мы полностью поддерживаем свободу выбора Казахстана в том, с какими странами он хочет вступать в деловые отношения. Но я уверен, что партнерство с американскими компаниями обеспечит самые лучшие результаты для любой страны», — добавил госсекретарь США.

Minval.az