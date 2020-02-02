На улицах Уханя появились вооруженные патрули. Видео опубликовано на YouTube-канале Vaultteam6.
На ролике видно, как трое вооруженных людей в халатах и белых масках идут по пустой улице.
Под халатом одного из них можно видеть полицейскую форму.
На улицах Уханя появились вооруженные патрули. Видео опубликовано на YouTube-канале Vaultteam6.
На ролике видно, как трое вооруженных людей в халатах и белых масках идут по пустой улице.
Под халатом одного из них можно видеть полицейскую форму.
Дата: 2020/02/02 16:13
Раздел: Мир
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