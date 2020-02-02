На улицах Уханя появились вооруженные патрули. Видео опубликовано на YouTube-канале Vaultteam6.

На ролике видно, как трое вооруженных людей в халатах и белых масках идут по пустой улице.

Под халатом одного из них можно видеть полицейскую форму.

Minval.az